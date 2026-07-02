CoNverSo | Bernardo Carricart: “Han aumentado los trastornos de ansiedad, el insomnio y la depresión”

El médico psiquiatra Bernardo Carricart analizó cómo el contexto social influye en la salud mental y explicó que, en los últimos años, crecieron de manera sostenida las consultas vinculadas a trastornos reactivos.

Lo hizo durante el episodio N° 9 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Durante la entrevista, Bernardo Carricart sostuvo que no todas las enfermedades mentales tienen el mismo origen. Mientras algunas presentan una fuerte carga biológica, otras están estrechamente vinculadas a las experiencias de vida y al contexto en el que se desarrollan las personas.

«Hay patologías que tienen una gran carga biológica. Una psicosis, una esquizofrenia o un trastorno bipolar tienen una carga biológica muy pesada que, independientemente del ambiente, se va a desarrollar igual. El ambiente va a condicionar que eso sea mejor asistido, que reciba mejor medicación o que tenga un núcleo familiar favorable o desfavorable», explicó.

Sin embargo, señaló que existe otro grupo de trastornos cuya aparición está mucho más relacionada con las circunstancias que atraviesan las personas.

Al ser consultado sobre el escenario actual, marcado por la violencia, la incertidumbre y las dificultades económicas, Carricart fue contundente. «Claro que eso da pie a que se desarrollen determinados trastornos, de hecho ha crecido la demanda», afirmó.

En ese sentido, aseguró que el incremento de consultas se concentra especialmente en patologías reactivas. «Las patologías de gran peso biológico son bastante constantes. Las otras han aumentado muchísimo: trastornos de ansiedad, el insomnio y la depresión reactiva», sostuvo.

A lo largo de la conversación, el psiquiatra también explicó que el consumo de sustancias puede actuar como un desencadenante en personas que presentan una predisposición previa.

«Eso pasa mucho con las drogas también. Hay muchas personas que no desarrollan una adicción o una psicosis, pero al que le toca y tiene una vulnerabilidad, la desarrolla», señaló al explicar la interacción entre los factores biológicos y ambientales.

Para Carricart, comprender esa combinación entre predisposición y contexto resulta fundamental para entender la evolución de la salud mental en la actualidad y el aumento de las consultas que observan los equipos especializados.