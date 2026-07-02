Proyecto Ecológico en Sierra Chica: Recuperando Canteras

Imagenes Mauricio Latorre

Alumnos de la Escuela Primaria N° 2 «Cayrú Maipú» de Sierra Chica impulsan un proyecto comunitario para poner en valor las canteras de la localidad, con el objetivo de recuperar la fauna autóctona y transformar los espacios de granito rojo en un punto turístico. La iniciativa surgió en la Feria de Ciencias, inspirada en la historia industrial de la región y la riqueza mineral del entorno.

El trabajo escolar incluyó investigaciones teóricas y prácticas sobre recursos renovables y no renovables, así como el estudio de especies vegetales y seres vivos aptos para la recuperación ambiental del sector. Debido a las dificultades de acceso presencial por tratarse de predios privados, los estudiantes utilizaron herramientas tecnológicas como Google Maps y registros de imágenes mediante un dron para analizar el terreno.

En el marco del desarrollo del proyecto, el director del Bioparque La Máxima, Bruno Vitale, visitó la institución para brindar una capacitación teórica y práctica. La jornada abordó el reconocimiento de la herpetofauna local, específicamente de los ofidios que habitan la zona serrana, y las medidas de seguridad ante eventuales encuentros con estos animales, aportando material didáctico para fortalecer la presentación escolar en las próximas instancias de la Feria de Ciencias.

La propuesta sumó la participación de la comunidad a través de una encuesta virtual distribuida por Instagram y WhatsApp, donde más de 180 vecinos aportaron ideas como la creación de una reserva ecológica o espacios para deportes náuticos y recreación. La votación para seleccionar el nombre definitivo de la cantera, entre tres opciones preseleccionadas por los alumnos, permanecerá abierta hasta el 3 de agosto.

Con vistas a la instancia regional de la Feria de Ciencias, el proyecto busca un enfoque interdisciplinar e integra el interés de la Escuela Primaria N° 13, la Escuela Secundaria N° 17 y el Jardín de Infantes local. Las autoridades educativas planifican convocar al delegado municipal para gestionar el apoyo institucional necesario, dado que la reactivación de estos espacios privados requerirá articulación y financiamiento estatal. Como parte del avance, una de las empresas propietarias coordinó una visita técnica al predio para el próximo 16 de julio, donde los estudiantes podrán evaluar el terreno y analizar el aspecto productivo junto a los responsables de la firma.