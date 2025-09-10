CoNverSo, estreno ahora: Conocé la historia de una emprendedora que no se dejó vencer por ninguna crisis

Lorena Bocca es la protagonista del episodio número 21 de CoNverSo. Lorena es emprendedora por naturaleza y esa característica le ayudó a no verse vencida por ninguna crisis.

Empezó vendiendo Essen y llegó a ser una de las mejores vendedoras de la Argentina. Lejos de quedarse en ese lugar siguió emprendiendo y hoy es la dueña de un bazar en el corazón comercial de la ciudad.

Lorena habla de todo aunque una de las cosas que más resonó fue como salir adelante como familia luego de que su papá fuera echado de Cerro Negro en la década del 90.

Una inspiración para muchos que desean emprender