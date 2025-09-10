Julio Anibal Landaburu «Pito» – «Vasco» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias

Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los    años de edad.

Su esposa Mirta Villagra. Su hijo Fabian Landaburu. Su hija política Florencia. Sus nietos Benjamin, Joaquina y Paz Landaburu; y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecinos de Barrio Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento:  Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Empleado Rural.

