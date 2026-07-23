CoNverSo | Inés Maddio y una carrera construida entre grandes proyectos colectivos

La cantante y docente Inés Maddio repasó algunos de los proyectos musicales más importantes que marcan su trayectoria artística durante el episodio N° 12 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y dirige Jorge Alberto Scotton.

A lo largo de la entrevista, mencionó su participación en el Septeto, la experiencia compartida con Ignacio Montoya Carlotto y su presente como integrante de la Big Band Regional, tres propuestas que reflejan su permanente vocación por el trabajo colectivo.

Lejos de concebir la música como un recorrido individual, Inés Maddio explicó que gran parte de su crecimiento artístico estuvo ligado a proyectos compartidos con otros músicos, donde el intercambio de experiencias y la construcción colectiva fueron siempre parte fundamental del proceso creativo.

En ese sentido, destacó especialmente su participación en el Septeto, una de las formaciones que más la marcaron profesionalmente y que le permitió abordar repertorios y desafíos musicales junto a artistas de reconocida trayectoria.

Otro de los capítulos importantes fue lo hablado sobre la amistad compartida con Ignacio Montoya Carlotto.

Actualmente, Maddio integra la Big Band Regional, una propuesta que reúne músicos de distintas ciudades y que continúa representando un espacio de crecimiento, intercambio y aprendizaje permanente. Durante la charla valoró especialmente la posibilidad de formar parte de un proyecto colectivo de esas características, donde cada integrante aporta su experiencia para construir un resultado común.

A lo largo de la entrevista, la cantante sostuvo que esos espacios compartidos no solo enriquecieron su recorrido profesional, sino que también reafirmaron una convicción que la acompaña desde sus comienzos: la música encuentra su mayor sentido cuando se vive y se comparte con otros.

La entrevista completa con Inés Maddio forma parte del episodio N° 12 de la segunda temporada de CoNverSo y ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.