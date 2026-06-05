Convocan a un abrazo simbólico al ex Hotel Savoy tras la muerte del Indio Solari

La muerte de Indio Solari generó una fuerte repercusión en todo el país y también en Olavarría, donde en las últimas horas comenzó a viralizarse una convocatoria para realizar un abrazo simbólico al edificio donde funcionó el histórico Hotel Savoy.

La iniciativa circula a través de redes sociales y grupos de mensajería, y propone reunirse este viernes a las 19 horas en la esquina de Moreno y Belgrano.

El objetivo es rendir homenaje al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en un lugar que ocupa un espacio especial en la memoria de muchos seguidores de la banda.

El desaparecido Hotel Savoy quedó ligado a uno de los episodios más recordados de la historia de Los Redondos en Olavarría. Allí se realizó, en agosto de 1997, la conferencia de prensa que la banda brindó luego de que el entonces intendente Helios Eseverri decidiera suspender un recital que estaba previsto en la ciudad.

Aquella determinación tuvo una enorme repercusión nacional y colocó a Olavarría en el centro de la escena del rock argentino. En ese contexto, el hotel se convirtió en escenario de una conferencia que con el paso de los años quedó grabada en la memoria de los seguidores del grupo.

La convocatoria que comenzó a difundirse este viernes no responde a ninguna organización formal sino que surge de manera espontánea entre fanáticos y vecinos que buscan recordar al músico y expresar su vínculo con una parte de la historia cultural local asociada a Los Redonditos de Ricota.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Solari, las redes sociales se poblaron de mensajes, fotografías, recuerdos y fragmentos de canciones. En Olavarría, esos homenajes también encontraron un punto de referencia en el edificio del ex Hotel Savoy, un lugar que para muchos quedó asociado a uno de los capítulos más significativos de la relación entre la ciudad y la banda liderada por el Indio.