Coopelectric informa que un corte de energía afecta a varios barrios y Localidades

Coopelectric ha informado sobre una interrupción en el suministro de energía eléctrica que afecta a diversos barrios de la ciudad y a dos localidades vecinas.

Según el comunicado de la cooperativa, el corte se debe a la salida de servicio de la Línea de Media Tensión N° 5. Esta incidencia ha dejado sin luz a los barrios CECO I, Luz y Fuerza, Facundo Quiroga, Bancario Independencia y Pueyrredón. Además, las localidades de Hinojo y Colonia Hinojo también se encuentran afectadas.

Personal técnico de Coopelectric ya está trabajando en el lugar para realizar las tareas operativas necesarias con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible. Se recomienda a los usuarios afectados tomar las precauciones pertinentes hasta que la situación se resuelva.