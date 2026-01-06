Coopelectric premió a los adheridos a la factura digital

l presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, hizo entrega este lunes de las órdenes de compra por $150.000, a utilizar en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera, a los adheridos a la Factura Digital de los servicios Eléctrico y Sanitario que resultaron ganadores del sorteo llevado a cabo durante la semana anterior.

Se trata del Sr. Rodolfo Mario Chaparro, socio N° 51905, quien resultó ganador entre los adheridos a la Factura Digital hasta el 24/08/25; y la Sra. Rocío Yamilé Narvona, socia N° 62843, ganadora entre los adheridos a partir del 25/08/25, fecha en la que se inició esta nueva campaña de adhesión.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo de Administración agradeció la presencia de ambos, su participación mediante la adhesión a la factura digital y realizó la entrega de los correspondientes premios.

Además, expresó: “Una vez más, invitamos a los asociados a que continúen adhiriéndose, ya que la factura digital es práctica, sencilla y contribuye al cuidado del medio ambiente”.

Se recuerda que los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric

(www.coopelectric.com.ar) y, desde allí, seleccionar el submenú “Suministro” para adherir cada uno de ellos a la factura digital. De esta manera, dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en formato papel.

Para quienes ya se encuentran registrados en la Oficina Virtual, el trámite es aún más sencillo. Sólo deben ingresar con su usuario y contraseña y, desde el submenú “Suministros”, hacer clic para realizar la adhesión.

El próximo sorteo tendrá lugar a fines del mes de enero.