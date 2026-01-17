Damián «El Chino» Irusta y su destacada participación en Jesús María

El jinete olavarriense Damián Irusta viene teniendo una actuación destacada en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más importantes del país en el ámbito de la jineteada.

Irusta tiene 28 años y se mantiene en los primeros puestos del campeonato “Jinete de la Patria” y espera la definición final.

Las jineteadas del festival se desarrollan en las categorías tradicionales de cuero tendido, grupa y basto.

Irusta, como cada competidor, debe montar un caballo diferente en cada categoría, con animales provistos por tropilleros contratados por la organización.