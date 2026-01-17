Exitoso Atardecer de Feria a la vera del Tapalqué

Fotos: Mauricio Latorre

El Municipio de Olavarría llevó adelante este viernes una nueva edición del ciclo Atardecer de Feria, propuesta incluida en el calendario de “Olavarría en Verano”.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular, junto con la Subsecretaría de Cultura y Educación, y se desarrolló desde las 19 horas frente al Centro Cultural Municipal “San José”.

En la jornada participaron más de 90 emprendedores y artesanos, que ofrecieron una amplia variedad de productos y servicios en los stands dispuestos en el lugar.

El Centro Cultural “San José”, con el Parque Mitre y el arroyo Tapalqué como marco, fue el escenario de una tarde-noche acompañada por música en vivo, con las presentaciones de Alma de Benjamín y DJ Gever.

Además, el público pudo disfrutar de un patio de comidas con foodtrucks y bebidas artesanales, completando una propuesta que combinó producción local, música y gastronomía al aire libre.