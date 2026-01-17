Murió Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis argentino

Con información de La Nación

El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Guillermo Salatino, histórico cronista especializado en tenis, quien falleció este sábado a los 80 años luego de sufrir un paro cardíaco, cuando se preparaba para una intervención quirúrgica.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Salatino fue una referencia ineludible del tenis argentino e internacional. Acompañó a varias generaciones de jugadores en los principales torneos del mundo y se destacó por su conocimiento profundo del deporte, su estilo particular y su vínculo cercano con los protagonistas.

Su última cobertura había sido en las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bologna. Aun en los últimos años, y pese a distintos problemas de salud, continuó activo y ligado al tenis, disciplina que marcó su vida profesional.

Salatino construyó una carrera reconocida tanto por colegas como por aficionados, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del periodismo especializado. Su mirada, sus análisis y su forma de contar el tenis dejaron una huella que trasciende generaciones.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo argentino, que despide a una figura clave del periodismo y a un apasionado del tenis.