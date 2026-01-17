Mateo Mendia a Platense

El juvenil de Boca, surgido en Loma Negra, estará un año a préstamo en «El Calamar»

En las últimas horas, y tras varias idas y vueltas, Mateo Mendia fue confirmado como nuevo jugador de Platense.

El surgido en Loma Negra tendrá este año la posibilidad de jugar la Copa Libertadores de América.

Boca decidió conceder al olavarriense en préstamo por un año al «Calamar»

Hasta la tarde de este sábado el Club Atlético Platense no había mostrado al olavarriense en sus redes oficiales aunque el movimiento en el mercado de pases fue confirmado.