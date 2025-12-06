Delegaciones de todo el pais en el 1° encuentro de batubaterías Ciudad de Olavarría

El evento que llena de ritmo el predio de Mariano Moreno.

Este sábado 6 de diciembre se inició en el predio de Mariano Moreno, ubicado en Ituzaingo al 200, el Primer Encuentro de Batubaterías Ciudad de Olavarría, un evento que promete dos días de intensa música, cultura y energía.

La propuesta es un festival completo que incluye talleres, presentaciones artísticas, shows en vivo, competencias y la presencia de jurados e invitados especiales, con actividades durante el sábado y el domingo 7 de diciembre.

Cada jornada está diseñada para ofrecer una gran variedad de géneros musicales, desde rap, folklore, cumbia y rock, hasta el vibrante ritmo de la samba, además de las esperadas presentaciones de agrupaciones y las competencias de batucada y batería.

Cronograma de actividades del sábado 6 de diciembre

La jornada del sábado comenzó temprano con la acreditación de agrupaciones y, tras el almuerzo, tuvo su inauguración oficial por la tarde.

Hora Actividad Rubro 15:30 Presentación e inauguración del festival 16:00 Lukitas Sencillo Rap 16:30 Marianno Rap 18:30 Se Descocó la Gorda Rock 19:30 Repiquen de Bombos de Olavarría Folklore 20:30 Presentación de jurados 21:00 Inicio de Competencia Batucada 00:30 Octavio Cabello Reggaetón, RKT, Trap 01:00 Entrega de premios (Rubro Batucada) 02:00 Ritmo Cumbiero Cumbia 03:00 DJ en vivo 05:00 Música electrónica

Cronograma de actividades para el domingo 7 de diciembre

El encuentro continúa este domingo 7 de diciembre, con actividades que inician por la mañana y se extienden hasta la madrugada, culminando con la competencia de batería y la entrega de premios.

Hora Actividad 09:00 Workshop (Samba no Pe) 13:00 Almuerzo 14:30 Clínica de percusión 15:30 Elección Embajadores Cultural 16:20 Defra (Rap) 17:00 Chaken SKS (Rap) 17:30 Los Pacientes del Dr. Álvarez 18:30 Amor Descartable (Tributo a Virus) 19:30 Raíces Criollas 19:45 Presentación de jurados 20:00 Presentación G.R.E.S. Auténticos de Bahía Blanca 20:30 Presentación G.R.E.S. Alegría Zona Sur 21:30 Inicio Competencia Batería 00:00 WBL Record (Rap) 00:30 Entrega de premios (Rubros Batería)

(En Línea Noticias)