Delegaciones de todo el pais en el 1° encuentro de batubaterías Ciudad de Olavarría

Ciudad
El evento que llena de ritmo el predio de Mariano Moreno.

Este sábado 6 de diciembre se inició en el predio de Mariano Moreno, ubicado en Ituzaingo al 200, el Primer Encuentro de Batubaterías Ciudad de Olavarría, un evento que promete dos días de intensa música, cultura y energía.

La propuesta es un festival completo que incluye talleres, presentaciones artísticas, shows en vivo, competencias y la presencia de jurados e invitados especiales, con actividades durante el sábado y el domingo 7 de diciembre.

Cada jornada está diseñada para ofrecer una gran variedad de géneros musicales, desde rap, folklore, cumbia y rock, hasta el vibrante ritmo de la samba, además de las esperadas presentaciones de agrupaciones y las competencias de batucada y batería.

Cronograma de actividades del sábado 6 de diciembre

La jornada del sábado comenzó temprano con la acreditación de agrupaciones y, tras el almuerzo, tuvo su inauguración oficial por la tarde.

HoraActividadRubro
15:30Presentación e inauguración del festival
16:00Lukitas SencilloRap
16:30MariannoRap
18:30Se Descocó la GordaRock
19:30Repiquen de Bombos de OlavarríaFolklore
20:30Presentación de jurados
21:00Inicio de Competencia Batucada
00:30Octavio CabelloReggaetón, RKT, Trap
01:00Entrega de premios (Rubro Batucada)
02:00Ritmo CumbieroCumbia
03:00DJ en vivo
05:00Música electrónica

Cronograma de actividades para el domingo 7 de diciembre

El encuentro continúa este domingo 7 de diciembre, con actividades que inician por la mañana y se extienden hasta la madrugada, culminando con la competencia de batería y la entrega de premios.

HoraActividad
09:00Workshop (Samba no Pe)
13:00Almuerzo
14:30Clínica de percusión
15:30Elección Embajadores Cultural
16:20Defra (Rap)
17:00Chaken SKS (Rap)
17:30Los Pacientes del Dr. Álvarez
18:30Amor Descartable (Tributo a Virus)
19:30Raíces Criollas
19:45Presentación de jurados
20:00Presentación G.R.E.S. Auténticos de Bahía Blanca
20:30Presentación G.R.E.S. Alegría Zona Sur
21:30Inicio Competencia Batería
00:00WBL Record (Rap)
00:30Entrega de premios (Rubros Batería)

