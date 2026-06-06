El Archivo Histórico Municipal reabre sus puertas en su 40° aniversario

El Archivo Histórico Municipal de Olavarría “Alberto y Fernando Valverde” volverá a abrir sus puertas este domingo 7 de junio, en el marco de la celebración por sus 40 años de trayectoria. La actividad comenzará a las 17 y podrá seguirse en vivo mediante una transmisión por streaming.

La reapertura llega tras una serie de trabajos de puesta en valor del espacio, que tiene como misión la preservación, investigación y difusión del patrimonio documental y la memoria colectiva del Partido de Olavarría.

La jornada coincidirá además con el Día del Periodista y contará con una propuesta especial destinada a reflexionar sobre el papel de la memoria, los archivos y el periodismo en la construcción de la historia local.

Desde el Municipio señalaron que la transmisión en vivo permitirá que toda la comunidad pueda participar de la actividad, al tiempo que contribuirá al cuidado del edificio y de la documentación que allí se conserva.

Cuatro décadas de historia

El Archivo Histórico Municipal fue fundado el 7 de junio de 1986 bajo la dirección de Aurora Alonso de Rocha. Sus primeros pasos se dieron en un sector del Palacio San Martín y, luego de funcionar en distintos espacios, logró establecerse en su sede propia en 2007.

Entre los fondos documentales que resguarda se encuentran el Digesto correspondiente al período 1891-1911, expedientes de la Justicia de Paz desde 1879, la colección fotográfica Cirigliano y documentación municipal y judicial de gran valor histórico. También conserva colecciones y archivos donados por vecinos e instituciones de la comunidad.

El edificio donde funciona posee además un significado especial para la ciudad, ya que fue la vivienda familiar de Marisa Gau, víctima olavarriense de la última dictadura militar.

La incorporación del archivo de El Popular

Uno de los procesos más importantes encarados en los últimos años fue la incorporación del fondo documental del diario El Popular, cuya conservación se encontraba en riesgo.

Según se informó, la documentación ingresó en dos etapas: una primera mediante un comodato y una segunda por disposición judicial. La llegada de este material obligó a reorganizar sectores completos del archivo para generar espacio de guarda y garantizar su preservación.

Desde el Municipio destacaron que la intervención permitió evitar la pérdida de más de un siglo de registros vinculados a la historia local y consolidar una colección pública abierta a la consulta de investigadores y vecinos.

Obras y ampliación de espacios

La puesta en valor del Archivo también incluyó medidas para resolver los problemas de espacio generados por el crecimiento constante de su patrimonio documental.

En ese marco, se concretó el traslado de las oficinas que ocupaba el ex Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO), lo que permitió ampliar significativamente la capacidad de guarda. Además, se realizaron obras de infraestructura destinadas a mejorar las condiciones de conservación y organización de los fondos documentales.