El Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense celebró su 53º aniversario con una Cena de Gala y emotivos reconocimientos
En un clima de camaradería, reconocimiento institucional y profundo sentido de pertenencia, el
Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense celebró su 53º aniversario con una Cena
de Gala realizada en el Centro Recreativo y Deportivo de Hernández, evento que reunió a
autoridades, socios e invitados especiales para celebrar más de cinco décadas de trayectoria al
servicio de la institución.
La ceremonia contó con la destacada presencia del Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense,
Xavier Areses, junto a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia
de Buenos Aires, integrantes de la Plana Mayor, Subdirectores Generales, autoridades
penitenciarias, socios del Círculo y representantes de distintos ámbitos institucionales.
El acto protocolar se inició con palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Círculo de
Oficiales, Lic. Jesús Heneyni, seguidas por los mensajes del integrante del Tribunal de Honor y
Director Asesor Consultivo, de la Dirección Provincial de Acción, Mg. Pablo Jotayán, y del Jefe del
SPB, quien destacó la importancia del Círculo como espacio de encuentro, contención y
fortalecimiento de los valores que identifican al cuerpo de oficiales.
Uno de los momentos más significativos de la noche fue el acto de entrega de distinciones y
reconocimientos, mediante el cual se puso en valor la trayectoria, el compromiso y la vocación de
servicio de personas y dependencias que engrandecen al Servicio Penitenciario Bonaerense.
En este marco, se rindió un emotivo homenaje al Inspector General (R) Orlando Sarlo,
reconociendo su visión y liderazgo fundacional, por lo que su esposa, Amelia Alves y el hijo, Sergio
Sarlo, recibieron una carpeta con el acta fundacional del Círculo y un cuadro con una copia de la
primera asamblea.
Asimismo, fueron distinguidas con plaquetas la Banda de Música, la Escuela de Cadetes, la
Dirección de Operaciones Especiales y la Dirección de Cinotecnia, destacando su profesionalismo,
dedicación y aporte estratégico al sistema penitenciario.
Los que recibieron las distinciones en representación de los organismos mencionados fueron
Diego Pisano (Banda de Música), María José Anaya (Escuela de Cadetes), Mariano Gyorfi (Dirección
de Operaciones Especiales) y Juan Fernando Vidal (Cinotecnia).
También se reconocieron actos de valor y excelencia académica de distintos integrantes de la
fuerza: Miguel Di Nápoli, Karina González, Pablo Jotayán, Carlos Silva, Lautaro Fernández, Juan
Zaccheo, Juan Tocchi y Vanesa González.
Asimismo fueron distinguidos Marcelo Villanueva, presidente del club Albatros por el
compromiso social constante y Alejandro Ramírez, coordinador institucional de la Universidad
Católica de La Plata, por su labor en beneficio de los oficiales del SPB.
La velada concluyó con un cálido aplauso colectivo para todos los homenajeados y una
invitación a compartir la Cena de Gala, reafirmando el espíritu de unión, orgullo institucional y
proyección futura que caracteriza al Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense.