María Elba Giunta  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

MARIA ELBA GIUNTA  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  19   de Diciembre  de 2025 a los   80  años de edad.

Su pareja Roberto Salías; su hermano Edgardo Giunta; sus sobrinos: Natalia y Nicolàs Marinangeli; Paul, Mauro y Franco Giunta y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «.  Viernes 19/12 de 08:00 a 15:00 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A Confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del Barrio Luján

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Jubilada

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!