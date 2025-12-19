María Elba Giunta  (Q.E.P.D.)

MARIA ELBA GIUNTA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de Diciembre de 2025 a los 80 años de edad.

Su pareja Roberto Salías; su hermano Edgardo Giunta; sus sobrinos: Natalia y Nicolàs Marinangeli; Paul, Mauro y Franco Giunta y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Viernes 19/12 de 08:00 a 15:00 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A Confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del Barrio Luján

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: Jubilada