El embajador de Alemania en Olavarría

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, recibió en el Palacio Municipal al embajador de la República Federal de Alemania, Dieter Lamié, en el inicio de la mañana de este viernes. La visita del emisario germano se enmarca en la conmemoración de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina, una fecha que se remonta a 1825, el año de la primera inmigración organizada de alemanes a estas tierras.

El encuentro se llevó a cabo en la sala de reuniones, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono; la subsecretaria de Cultura y Educación, Sofía Arévalo; el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo, y la concejala Belén Abraham.

Wesner agradeció al embajador no solo por la visita al Palacio Municipal, sino también por la recorrida que realizó por Colonia Hinojo, Colonia San Miguel y Colonia Nievas, las comunidades fundadas por alemanes del Volga que integran el Partido de Olavarría. Cabe destacar que funcionarios municipales habían asistido el último jueves a la recepción realizada en Colonia Hinojo.

El intendente relató la fuerte vinculación que el municipio mantiene con estas comunidades, destacando el objetivo de mantener y robustecer la identidad de cada una, y acompañar su desarrollo.

En la reunión se puso de relieve el trabajo articulado que se realiza durante todo el año, impulsado desde áreas como Turismo, con propuestas como el “Bus Turístico”, “Cicloturismo” y caminatas turísticas interculturales. También se mencionó la labor del área de Patrimonio con actividades, exposiciones y muestras desarrolladas en los Museos de los Pueblos de Colonia Hinojo y Colonia San Miguel.

Un punto destacado fue el acompañamiento del Municipio en la realización de las fiestas tradicionales que atraen a gran cantidad de visitantes cada año, como la Kreppelfest en Colonia Hinojo y la Kerb en Colonia San Miguel y Colonia Nievas. Desde el Gobierno local se enfatizó el compromiso de continuar con esta articulación y profundizar el trabajo conjunto.

Por su parte, el embajador alemán expresó su deseo de concretar futuras acciones cooperativas entre Alemania y Olavarría, y agradeció la cálida recepción que tuvo en todas las actividades de las que participó.

(En Línea Noticias)