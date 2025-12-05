Kicillof cruzó a Caputo y pidió que apruebe el financiamiento: «Rapidito, Toto»

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, que apruebe de inmediato el pedido de deuda que la Legislatura avaló a la provincia de Buenos Aires por US$3685 millones. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, dijo.

Los dichos del mandatario se dieron después que el propio Caputo arrojara un manto de dudas sobre si el Gobierno nacional avalará o no la medida del Ejecutivo bonaerense, que ya fue aprobada por la Legislatura y con apoyo de parte de la oposición.

“Ayer no se aprobó endeudamiento, la ley se llama de Financiamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal. Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande”, lanzó este viernes Kicillof en un acto de entrega de patrulleros en La Plata.

Rodeado de policías y el intendente local, Julio Alak, el gobernador fue más directo y apunto contra Caputo, que minutos antes había puesto en duda el visto bueno de la Rosada: “Rapidito, Toto. Que apruebe todo lo que tiene que aprobar”. Y añadió: “Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13000 millones. Que nos lo devuelvan”.

Kicillof recordó que su administración está reclamando ante la Corte Suprema de Justicia el reintegro y la restitución de los fondos que la Nación le quitó a la provincia de Buenos Aires, estimados en casi 13 billones de pesos. La presentación fue en agosto y el máximo tribunal todavía no se expidió, aunque dio algunas señales con otras provincias que deberían preocupar a la administración libertaria.

“No sé ni de qué hablan los libertarios. Que los legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros”, añadió.

“Que Milei nos devuelva lo que nos robó, no a este gobernador sino a los y las bonaerenses, para generar ese presunto falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, que no le da a la provincia, que no hace las obras”, cuestionó el gobernador, quien detalló que los recursos coparticipables cayeron un 8,9% “por el desastre económico que genera Milei con su plan”.

Consultado este viernes sobre si le darán al Gobierno de Kicillof la autorización, Caputo no lo confirmó, pero a su vez dejó un mensaje que genera dudas para la Provincia. “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», señaló al canal A24.