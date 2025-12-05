Kicillof cruzó a Caputo y pidió que apruebe el financiamiento: «Rapidito, Toto»
El gobernador dijo que lo avalado por la Legislatura no fue un endeudamiento, sino un refinanciamiento de compromisos tomados por Vidal.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, que apruebe de inmediato el pedido de deuda que la Legislatura avaló a la provincia de Buenos Aires por US$3685 millones. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande. Rapidito, Toto”, dijo.
Los dichos del mandatario se dieron después que el propio Caputo arrojara un manto de dudas sobre si el Gobierno nacional avalará o no la medida del Ejecutivo bonaerense, que ya fue aprobada por la Legislatura y con apoyo de parte de la oposición.
“Ayer no se aprobó endeudamiento, la ley se llama de Financiamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de (María Eugenia) Vidal. Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande”, lanzó este viernes Kicillof en un acto de entrega de patrulleros en La Plata.
Rodeado de policías y el intendente local, Julio Alak, el gobernador fue más directo y apunto contra Caputo, que minutos antes había puesto en duda el visto bueno de la Rosada: “Rapidito, Toto. Que apruebe todo lo que tiene que aprobar”. Y añadió: “Más lío no nos pueden armar. Nos deben 13000 millones. Que nos lo devuelvan”.
Kicillof recordó que su administración está reclamando ante la Corte Suprema de Justicia el reintegro y la restitución de los fondos que la Nación le quitó a la provincia de Buenos Aires, estimados en casi 13 billones de pesos. La presentación fue en agosto y el máximo tribunal todavía no se expidió, aunque dio algunas señales con otras provincias que deberían preocupar a la administración libertaria.
“No sé ni de qué hablan los libertarios. Que los legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia, en vez de hablar acá de qué tenemos que hacer nosotros”, añadió.
“Que Milei nos devuelva lo que nos robó, no a este gobernador sino a los y las bonaerenses, para generar ese presunto falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, que no le da a la provincia, que no hace las obras”, cuestionó el gobernador, quien detalló que los recursos coparticipables cayeron un 8,9% “por el desastre económico que genera Milei con su plan”.
Consultado este viernes sobre si le darán al Gobierno de Kicillof la autorización, Caputo no lo confirmó, pero a su vez dejó un mensaje que genera dudas para la Provincia. “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», señaló al canal A24.