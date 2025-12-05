Nación pone en duda si autorizará la nueva deuda que quiere tomar Kicillof

El ministro de Economía, Luis Caputo, no confirmó que la gestión de Javier Milei vaya a darle su aval a la colocación que sí aprobó la Legislatura.

En el mismo momento que anunció que la Argentina volverá al mercado internacional de deuda con un bono a cuatro años, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió no confirmar si el Gobierno nacional autorizará el endeudamiento que quiere tomar la administración de Axel Kicillof y que tuvo la autorización de la Legislatura.

La idea de la Provincia tras el aval legislativo es avanzar con la toma de deuda por 3.680 millones de dólares para evitar un cimbronazo financiero y tener un camino más autónomo hacia 2027. Pero como informó Agencia DIB, el objetivo está cumplido a medias ya que ahora el gobernador deberá pulsear con la Rosada para que le convalide la operación porque su garantía última siempre es la coparticipación.

Kicillof requiere la autorización de Nación, en un contexto en el que el ministro del Interior, Diego Santilli, ni incluyó por el momento al bonaerense es sus conversaciones con gobernadores. Y a eso se suma que Caputo puso en duda ahora que Milei dé el visto bueno a este mecanismo de endeudamiento, pese a que Nación sí confirmó que lo hará con un cupón de 6,5% en dólares que vencerá el 30 de noviembre de 2029.

Consultado este viernes sobre si le darán al Gobierno de Kicillof la autorización, Caputo no lo confirmó, pero a su vez dejó un mensaje que genera dudas para la Provincia. “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», señaló al canal A24.

La advertencia de Sebastián Pareja

A esto se suman los dichos del diputado nacional Sebastián Pareja, armador en la provincia de Buenos Aires de la secretaria general, Karina Milei, quien dijo directamente que el Presidente iba a rechazar el endeudamiento de Kicillof. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, dijo Pareja.

Y al hablar puntualmente de la parte de financiamiento que quiere tomar el Gobierno de Kicillof y que no está destinada a financiar deuda anterior, sino que va a girarse a los municipios, lanzó: “Bajo ningún concepto (el Gobierno la va a autorizar), bajo ningún punto de vista”.

Más allá de esta advertencia, lo cierto es que 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires fueron autorizadas a salir a los mercados en los últimos meses, por lo que en el kicillofismo especulan que la Rosada no tiene un argumento para negarle lo mismo a la administración bonaerense.