El STMO reconoció a empleadas municipales en el Día de la Mujer Trabajadora

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría realizó una entrega de obsequios a trabajadoras de distintas áreas y servicios del ámbito municipal.

La actividad tuvo como objetivo reconocer la labor cotidiana de las empleadas municipales, destacando su vocación, compromiso y el aporte que realizan en cada una de las tareas que desarrollan.

Desde el sindicato señalaron que el gesto busca expresar agradecimiento por el trabajo realizado y, al mismo tiempo, reafirmar el compromiso de continuar impulsando nuevas conquistas y derechos para las trabajadoras.