Operativo Aurora: 30 agentes y 14 controles diarios en escuelas del centro de Olavarría

El Municipio de Olavarría puso en marcha el Operativo Aurora 2026, un esquema de prevención vial que se realiza en los ingresos y salidas de escuelas de la zona céntrica y macrocéntrica de la ciudad.

El dispositivo busca ordenar el tránsito en los horarios de entrada y salida de estudiantes y generar condiciones más seguras para quienes circulan por esos sectores.

Los controles se llevan adelante en 10 instituciones educativas, entre jardines, escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas. En cada jornada se despliegan 14 operativos, con participación de personal de la Coordinación de Estacionamiento Medido, agentes de tránsito de la Secretaría de Protección Ciudadana y efectivos policiales.

Los agentes se ubican en puntos cercanos a los establecimientos para organizar la circulación vehicular y el ascenso y descenso de alumnos.

Durante 2025, el Operativo Aurora registró un promedio mensual de 290 intervenciones, con más de 2.800 operativos a lo largo de todo el año.