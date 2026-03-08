Ruta 226 km 300: Se conocieron las identidades de los involucrados en un violento choque

Se conocieron las identidades de las personas involucradas en el violento choque ocurrido este domingo en el kilómetro 300 de la Ruta Nacional 226, en el acceso a Olavarría.

De acuerdo con lo indicado por fuentes policiales, en el siniestro estuvieron involucrados Agustín Vázquez, de 24 años, quien conducía un Toyota Corolla negro (dominio MRF278), y Daniel Aníbal Vidovi, de 42 años, que manejaba una camioneta Ford Ranger (dominio IHA613) con un carro de hacienda. En el vehículo también viajaba Alberto Horacio López, de 75 años.

Por causas que se investigan, el automóvil conducido por Vázquez colisionó contra la camioneta. A raíz del impacto, los tres hombres resultaron heridos.

Según se detalló, Vázquez presentaba un corte en la cabeza y dolores corporales, mientras que Vidovi sufrió golpes en distintas partes del cuerpo. En tanto, López manifestó dolor en la zona de las costillas.

Al lugar acudió una ambulancia del sistema público de salud que trasladó a los tres hombres al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”. Posteriormente se informó que Vázquez y Vidovi permanecían en observación, mientras que López presentaba fractura de costilla y pómulo. Ninguno de los lesionados se encontraba en riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas Olavarría tras un llamado al 911, mientras que Policía Científica realizó las pericias correspondientes. Los vehículos involucrados fueron recogidos y las actuaciones remitidas a la Comisaría Primera, por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº 10, a cargo de la doctora Viviana Viceconte.