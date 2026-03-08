Ruta 226 km 300: Violento choque arroja tres heridos y un caballo muerto en el acceso a Olavarría

Un hecho de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo en Ruta nacional 226 km 300, en Acceso a Olavarría. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Toyota Corolla, conducido por un hombre, y una camioneta Ford Ranger que remolcaba un carro con tres caballos y era conducida por un joven y su acompañante.

Producto de la colisión, la camioneta terminó sobre la banquina mientras que el carro volcó sobre la cinta asfáltica. Ambos vehículos sufrieron daños materiales de gran magnitud.

Los dos ocupantes de la Ford Ranger, que se dirigían al Club Hípico, sufrieron lesiones y fueron trasladados por una ambulancia del Servicio de Salud Pública al Hospital Municipal de Olavarría. Por su parte, el conductor del Toyota Corolla también resultó herido y fue derivado al centro de salud local.

En cuanto a los animales que eran transportados, se informó que dos de los caballos resultaron ilesos y fueron trasladados hacia el Club Hípico. El tercero murió en el lugar y fue retirado posteriormente por otra unidad de traslado.

El tránsito en el sector permanece interrumpido y es asistido por personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, debido a que los vehículos involucrados quedaron obstruyendo la calzada. Aún se desconocen las causas que originaron el hecho. Transito con demoras y desvios.

(En Línea Noticias)