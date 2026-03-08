Violencia de género en la provincia: más de 146 mil causas penales en 2025 y 78 víctimas de femicidio

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires difundió el Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género correspondiente al año 2025, que analiza las causas iniciadas por delitos incluidos en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) y los hechos de muertes violentas de mujeres investigados durante ese período.

Julio Conte Grand, Procurador General de la provincia de Buenos Aires

Para la elaboración del informe se revisaron todos los procesos penales iniciados en la provincia en los que se investigaron muertes violentas de mujeres y mujeres trans o travestis, independientemente de que la causa haya sido o no calificada jurídicamente como femicidio según el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Posteriormente, cada expediente fue analizado para determinar la presencia de indicadores de violencia de género.

En cuanto a las causas penales vinculadas a violencia familiar y de género, los datos oficiales muestran que durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales en toda la provincia, incluyendo los tramitados tanto en el Fuero Criminal y Correccional como en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Esa cifra representa el 14,1% del total de procesos penales iniciados durante el año, que alcanzaron los 1.035.350 expedientes, según datos provisorios.

Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales registrados fueron San Martín, con 23.483 causas, y Lomas de Zamora, con 19.304. En el otro extremo se ubicaron Necochea, con 1.006 procesos, y Pergamino, con 1.829.

El informe también indica que en estas causas se registraron 147.902 víctimas, de las cuales el 73,9% eran mujeres. Asimismo, en el 88% de los expedientes donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados o sindicados fueron varones.

Respecto de los delitos denunciados dentro de estos procesos penales, el más frecuente fue el de amenazas, que representó el 27,7% de los casos. Le siguieron las lesiones con el 24,5% y la desobediencia con el 12,3%. En menor proporción aparecieron los delitos de abuso sexual, que concentraron el 7,8% de las denuncias, y daño, con el 5,5%, además de otros ilícitos con menor incidencia.

En relación con los femicidios, el informe señala que durante 2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres en contextos de violencia de género, con un total de 78 víctimas fatales, entre ellas una mujer trans o travesti. Las víctimas de femicidio representaron el 60,5% del total de mujeres víctimas de homicidios consumados en la provincia durante ese año. De acuerdo con estos datos, la tasa anual de víctimas de femicidio en la provincia fue de 0,88 cada 100.000 mujeres.

El análisis de los casos muestra que la mayor cantidad de hechos se registró durante el mes de enero y que el 85,9% de los femicidios ocurrió en viviendas. En cuanto a los medios utilizados, el principal fue la fuerza física, presente en el 35,9% de los casos, seguido por el uso de armas de fuego, con el 23,1%.

Otro de los aspectos que surge del informe es que en más del 90% de los casos las víctimas conocían a sus agresores. En el 64% de las situaciones existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo entre la víctima y el autor del hecho.

En relación con el perfil de las víctimas, el 55,1% tenía entre 18 y 40 años. Además, el informe señala que en 12 casos, equivalentes al 15,4% del total, las víctimas habían realizado denuncias penales previas contra el agresor. De esas denuncias, nueve correspondían a relaciones de pareja o ex pareja y tres a vínculos familiares.

También se identificó que al menos 83 hijos e hijas quedaron como víctimas indirectas de los femicidios de sus madres. De ese total, 37 son mayores de edad y 46 menores de 18 años.

En cuanto a los imputados o sindicados, el 58% tenía entre 18 y 40 años al momento del hecho. En 13 de los casos analizados, los agresores se suicidaron inmediatamente después de cometer el femicidio.

El informe también relevó otros homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género. En ese marco se identificaron 10 hechos con víctimas masculinas, que ocurrieron principalmente en viviendas y en los que se utilizaron armas de fuego y armas blancas en igual proporción.

Finalmente, el documento señala que en los últimos once años, entre 2015 y 2025, en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.010 mujeres asesinadas en contextos de violencia de género. Desde el Ministerio Público indicaron que los datos del informe permiten dimensionar la magnitud de estos delitos y aportar información para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.