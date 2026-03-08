Exclusivo En Línea: Un médico del servicio de Urología presentó una denuncia penal contra el Jefe de Servicio

En Línea Noticias accedió a la denuncia que realizada por el médico Ricardo Raúl Krenz, quien señaló como denunciado a su colega el doctor Fabián Gustavo Petrone, jefe del servicio. La presentación fue realizada de manera directa en sede judicial y, según consta, el profesional sostiene que desde comienzos de 2025 habría sido víctima de conductas reiteradas de hostigamiento, acusaciones falsas y amenazas en el ámbito laboral.

De acuerdo con el relato, los hechos se habrían producido en el contexto de la relación jerárquica dentro del servicio de Urología del hospital municipal. El denunciante afirmó que las situaciones generaron un clima laboral intimidante y persecutorio, que con el tiempo derivó en un deterioro de su salud psicológica y en el pedido de una licencia médica psiquiátrica en octubre de 2025.

En la denuncia también se mencionan expresiones que el médico considera intimidatorias, que habrían sido pronunciadas delante de otros profesionales del área. Entre ellas, el denunciante afirma haber escuchado frases como “los voy a hacer echar” o “los voy a hacer mierda”, las cuales —según sostiene— pueden ser corroboradas por testigos del servicio.

Acusación por equipamiento médico

Otro de los episodios señalados en la denuncia está vinculado a la supuesta desaparición de un cistoscopio, un instrumento utilizado en estudios urológicos. Según el denunciante, el jefe del servicio habría insinuado su responsabilidad y la de otro médico en la desaparición del equipo.

El profesional sostiene que la acusación sería falsa y afirma que el instrumento exhibido en una imagen difundida en un grupo de WhatsApp del servicio no pertenecía al hospital, sino que era de su propiedad particular y había sido adquirido de manera privada.

Además, indicó que el número de serie visible en la fotografía no coincidiría con el equipo que se señalaba como faltante, lo que —según su planteo— demostraría la inexistencia del hecho denunciado.

Delitos denunciados

La presentación judicial solicita que se investigue la presunta comisión de los delitos de calumnias y amenazas coactivas agravadas, previstos en los artículos 109, 149 bis y 149 ter del Código Penal.

El denunciante ofreció como prueba certificados médicos, registros de mensajes y audios de WhatsApp, además de testimonios de otros profesionales del hospital que habrían presenciado los hechos.

Reclamo ante el municipio

En paralelo, el médico también envió comunicaciones formales a la Municipalidad de Olavarría solicitando la apertura de un sumario administrativo contra el jefe del servicio y medidas para garantizar un ambiente laboral libre de violencia.

Desde el área legal del municipio respondieron que la existencia de una denuncia penal no implica automáticamente la apertura de actuaciones disciplinarias, y señalaron que los hechos relatados habían sido considerados inicialmente como un conflicto interpersonal entre profesionales del servicio.

El caso quedó ahora en manos de la justicia penal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación.