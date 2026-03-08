Ciclista sufrió golpes tras chocar contra la puerta de un auto

Una mujer resultó herida tras un accidente ocurrido en la intersección de avenida Colón y Brown, en Olavarría.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas Olavarría acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial entre un automóvil y una bicicleta.

Al arribar, los efectivos constataron que una mujer de 35 años, quien circulaba en una bicicleta mountain bike marca Vairo de color gris, se encontraba tendida sobre el asfalto. Según las primeras actuaciones, por causas que se investigan la ciclista colisionó contra la puerta de un automóvil Chevrolet Corsa gris, que se encontraba estacionado y era conducido por otra mujer de 43 años.

En el lugar intervino una ambulancia del sistema público de salud que trasladó a la ciclista al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”. Posteriormente se informó que la mujer presentaba fractura de tabique, aunque sin riesgo de vida.

La escena fue preservada para las tareas de Policía Científica, mientras que los vehículos involucrados fueron recogidos y trasladados a la Comisaría Primera, por razones de jurisdicción.

La causa fue caratulada “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI Nº10, a cargo de la doctora Viviana Viceconte.