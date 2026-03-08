Aprehendido tras circular con armas y alcoholemia positiva en avenida Trabajadores

Un hombre de 38 años fue aprehendido en Olavarría luego de ser interceptado mientras circulaba realizando maniobras peligrosas y con armas dentro de su vehículo.

El hecho ocurrió este domingo en la intersección de avenida Trabajadores y Lamadrid, donde personal de la U.T.O.I. procedió a la aprehensión del hombre quien se desplazaba a bordo de una camioneta efectuando maniobras intempestivas.

Tras identificar al conductor, los efectivos realizaron una requisa sobre el rodado que arrojó resultado positivo. En el interior del vehículo se halló un revólver calibre .38 con seis municiones, una carabina calibre .22 y un cuchillo de alpaca, elementos que fueron secuestrados.

En el lugar también intervino personal de tránsito municipal, que practicó el test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado positivo.

Ante esta situación se dio intervención a la UFI Nº 10, desde donde se dispuso la aprehensión del hombre, el secuestro de las armas y también del vehículo por infracción a la normativa de tránsito.

El aprehendido fue sometido a las diligencias de rigor, incluido el examen médico, y posteriormente trasladado a la Comisaría Primera.

Las actuaciones fueron caratuladas “Infracción al artículo 189 bis del Código Penal” y quedaron a cargo de la fiscalía interviniente.