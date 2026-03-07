El transporte de cargas acumula 4,4% de aumento en el primer bimestre de 2026

El Índice de Costos del Transporte (ICT) registró en febrero un incremento mensual del 2,28%, de acuerdo al informe elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Con este resultado, el indicador acumula en el primer bimestre de 2026 un aumento del 4,4%, mientras que la variación interanual alcanza el 37,2%.

El índice es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y releva 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país. De esta manera, se constituye en una referencia técnica utilizada para la determinación y actualización de tarifas del sector.

Peajes y gastos generales impulsaron la suba de febrero

Durante el segundo mes del año, varios rubros registraron incrementos, con subas destacadas en peajes, gastos generales y combustible, mientras que otros componentes mostraron variaciones moderadas o se mantuvieron sin cambios.

El mayor aumento correspondió a Peajes, con una suba del 13,3%, producto de nuevos ajustes en corredores nacionales y en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el sector señalaron que, tras un año prácticamente sin modificaciones, se proyectan nuevos incrementos para marzo en los accesos a la capital del país.

En segundo lugar se ubicó Gastos Generales, que registró un incremento del 6,83%, principalmente vinculado a la actualización de precios mayoristas en distintos servicios.

Por su parte, el combustible volvió a mostrar un aumento significativo. El gasoil registró en febrero una suba del 2,77%, luego de haber acumulado un incremento del 45% durante 2025.

En este contexto, desde FADEEAC advirtieron que la suba del precio internacional del petróleo, en un escenario marcado por la profundización del conflicto en Medio Oriente, podría derivar en nuevos ajustes en los próximos meses. A ello se suma un marco institucional de debilitamiento de los mecanismos que históricamente permitían desacoplar los precios internos de los valores internacionales.

Además, volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos específicos al combustible, establecida en el Decreto 74/26, una medida iniciada en mayo de 2024 y extendida ahora también a marzo de 2026 mediante el Decreto 116/26.

Variaciones moderadas en el resto de los rubros

Entre los restantes componentes del índice se registraron variaciones más moderadas.

El rubro Personal (Conducción) mostró un incremento del 1%, correspondiente a la última cuota del acuerdo paritario del CCT 40/89. Le siguieron Costo Financiero, con una suba del 0,79%, Reparaciones, con 0,42% —en un contexto de deterioro creciente de la infraestructura vial— y Seguros, con 0,32%.

En cambio, Lubricantes, Neumáticos, Material Rodante y Patentes y Tasas no registraron variaciones respecto de enero.

Escenario del sector

Según los analistas de FADEEAC, el transporte de cargas continúa operando en un contexto de reactivación limitada, luego del escenario recesivo que atravesó la economía durante 2024.

El sector enfrenta actualmente una coyuntura económica compleja, con señales de desaceleración en la economía real, posible presión adicional sobre el precio del combustible y un progresivo deterioro de la infraestructura vial, factores que impactan de manera directa en los costos operativos de las empresas transportistas.