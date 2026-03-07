Roberto Peyrano en CoNverSo: los encuentros de bateros que reúne a decenas de músicos

En el tramo final de su participación en ConVerSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, el músico olavarriense Roberto Peyrano se refirió a una iniciativa que impulsa desde hace años: los encuentros de bateristas que reúnen a músicos de distintas generaciones en un mismo escenario.

Durante la charla explicó que la idea de estos espacios es mostrar el instrumento y generar un ámbito de intercambio entre músicos, algo que con el paso del tiempo se fue consolidando en la ciudad. En ese sentido señaló que estos eventos permiten “mostrar la batería en su máxima expresión”, al tiempo que convocan a intérpretes con distintas trayectorias.

En ese contexto, Peyrano recordó que los primeros antecedentes de este tipo de encuentros surgieron a partir de experiencias similares que se realizaban en otras ciudades. Al respecto contó que uno de los impulsores de esos eventos fue el baterista Volpini, quien organizaba los denominados drumfests en Buenos Aires, y explicó: “Él fue el que empezó a organizar los primeros encuentros de bateristas, los drumfests. Ahí te encontrabas con el batero de Spinetta, el batero de Charly, el de todos”.

A partir de ese contacto y de ese modelo, surgió la idea de desarrollar una propuesta similar en Olavarría. En ese sentido relató que el proyecto comenzó a tomar forma junto al artista plástico y percusionista Miguel Galgano, con quien comenzaron a pensar un evento que reuniera a músicos locales. Así lo recordó: “Un día decíamos: ‘Miguel, ¿qué te parece si sería bueno hacer un encuentro de escuelas de música?’”.

Con el paso del tiempo, la propuesta fue creciendo y adoptando distintos formatos. En las primeras ediciones, los bateristas subían al escenario para tocar solos o participar con sus bandas, mientras que en la actualidad se sumó una modalidad colectiva que genera un impacto especial en el público. En ese sentido explicó: “Ahora hay otro formato que es tocar a lo unísono, que es una sensación tremenda: vos estás mirando y tenés alrededor treinta o cuarenta bateros tocando”.

Ese formato, además, genera una dinámica particular entre los participantes, ya que muchas veces los músicos no tienen ensayos previos y deben seguir el ritmo de manera conjunta. Sobre esa experiencia, Peyrano destacó el aprendizaje que se produce durante el propio evento.

Asimismo, explicó que la convocatoria suele reunir a una gran cantidad de intérpretes, aunque el espacio físico obliga a establecer ciertos límites en la organización. En ese sentido indicó: “Por el lugar pusimos como límite treinta baterías, pero mirando después nos dimos cuenta de que podían entrar diez o catorce más”.

El testimonio de Roberto Peyrano forma parte del episodio 47 de ConVerSo, el ciclo de entrevistas producido por En Línea Noticias, donde el músico repasa su trayectoria artística y también su trabajo impulsando espacios de encuentro para la comunidad musical local.