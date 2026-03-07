Enrique Mario Salvade (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de marzo de 2026 a los 100 años de edad. Sus hijos Cristina, Marcelo y Daniela Salvade; sus hijos políticos Ana María y Víctor; sus nietos Marcelo, Luciana, Romina, Alejandro, Matías e Ileana; su nieto político Santiago; sus bisnietos Milagros, Gabriel y Fausto; su hermano político Washington Rodríguez; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, a partir de este sábado a las 9:00 horas (horario de finalización a confirmar). Se realizará responso en la capilla ardiente. La cremación se llevará a cabo en el crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Vecino de Microcentro. Nacido en Laprida. Jubilado y pensionado. Servicio adherido a Coopelectric.