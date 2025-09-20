Emiten recomendaciones por el alertas de tormentas severas

Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico de alerta por fenómenos climáticos potencialmente severos que afectarán al partido de Olavarría. Se prevé que las precipitaciones y tormentas se intensifiquen a lo largo del día.

Detalles del pronóstico
  • Alerta amarilla (mañana): Se esperan tormentas de variada intensidad, con posibilidad de lluvias abundantes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. La precipitación acumulada podría oscilar entre 20 y 60 mm.
  • Alerta naranja (tarde): La situación podría agravarse con la llegada de tormentas más fuertes o incluso severas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 90 km/h y se anticipan lluvias intensas con acumulados entre 40 y 80 mm.
Recomendaciones para la comunidad

Ante este panorama, las autoridades solicitan a los ciudadanos tomar las siguientes medidas preventivas:

  • No sacar la basura para evitar que bloquee desagües.
  • Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.
  • Evitar actividades al aire libre y no circular por calles inundadas.
  • Cargar sus celulares y mantenerse alejados de artefactos eléctricos.
  • Si se encuentra en un vehículo, permanecer en su interior.
  • Cortar la energía eléctrica de la vivienda si comienza a ingresar agua.
  • Mantener limpios los desagües de techos y patios.
  • Asegurar o retirar objetos que puedan caer de altura, como macetas o chapas.

Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Contactos de emergencia

En caso de emergencia, puede comunicarse a los siguientes números:

  • 100 Bomberos
  • 103 Defensa Civil
  • 107 Hospital
  • 2284 544817 VER, Vecinos en Red (solo WhatsApp)
  • 419016/17 Centro de Monitoreo
