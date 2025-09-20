La RENAPER respondió un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación respecto a la falla de pasaportes

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), respondió al pedido de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ante la falla de pasaportes y numerosas consultas de los ciudadanos.

En tal sentido, informó que las libretas de pasaportes argentinos impresas entre el 12 de mayo y el 30 de junio del corriente, pertenecientes a la serie AAL entre sus numeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088, pueden verse aleatoriamente comprometidas al ser escaneadas bajo espectro IR, lo cual dificulta la lectura de OCR en los puestos de controles migratorios.

A su vez, consignó que este desvío se produjo por una falla presentada por un tipo de tinta que al ser sometida a escaneo infrarrojo no presentan reacción adecuada, dificultando la lectura del MRZ en los escáneres de las oficinas migratorias.

Esta medida de seguridad en particular resulta invisible al ojo humano, dentro de otras tantas que contiene el pasaporte, de allí que solo pueda detectarse sometida a los equipos citados. Dicho insumo como así también el origen de las maquinas, mantenimiento, certificación, provisión de consumibles y repuestos de los equipos de personalización de pasaportes del RENAPER, responden exclusivamente desde el año 2012 a una empresa de origen alemán con amplia trayectoria a nivel mundial y que lleva producidos más de diez millones de pasaportes argentinos sin falla alguna en dicho lapso.

Informó que, primeramente, se comunicó a la ciudadanía que aquellas personas que tuvieran dudas si debían o no verificar su pasaporte, podrían realizarlo mediante una consulta en forma rápida y sencilla a través del asistente de WhatsApp y automáticamente recibirán respuesta ingresando su número de pasaporte y devolviendo como respuesta si el documento de viaje requiere revisión.

Dicha revisión no implica necesariamente que exista una falla en el documento, sino que su impresión se encuentra dentro de los rangos que podrían presentar fallas en la tinta aludida y que, para aquellos casos que el asistente indicara la necesidad de revisión, y el ciudadano tuviera un viaje programado en los próximos siete días podrán presentarse para la revisión de su pasaporte en los Centros Integrales de Documentación situados en los aeropuertos: Jorge Newbery (Aeroparque), Mtro. Pistarini (Ezeiza), Gdor. Francisco Gabrielli (Mendoza), Ing. Ambrosio Taravella (Córdoba), Islas Malvinas (Rosario), Gral. Martín Güemes (Salta), habiéndose reforzado asimismo la atención en Aeroparque, Córdoba y Rosario.

Agregaron que para toda revisión que no presente urgencia de viaje, se encuentran habilitados adicionalmente, los Centros de Documentación de RENAPER ubicados en Av. Paseo Colón Nº 1093 (CABA); Av. Intendente Bullrich Nº 2 (CABA); Avenida 7, Nº 1074, de la Ciudad de La Plata (Bs.As.); Av Maipú Nº 100 Vicente López (Bs.As.); y para todos aquellos ciudadanos que residen en el interior del país se articuló de manera inmediata con las Direcciones Provinciales de Registros Civiles a fin de garantizar la salida de las personas que tuvieran previsto un viaje en el corto plazo y que salieran al exterior por otros puestos migratorios (caso vía Chile/vía Paraguay).

De no revestir urgencia, se viene efectuando la reposición del pasaporte sin cargo para el ciudadano y su entrega al domicilio dentro de los siete días posteriores.

En relación a la consulta, respecto si resulta factible que los pasaportes puedan ser leídos correctamente en nuestro país y no así en el exterior, ello depende de los controles y equipos utilizados a tal fin por terceros países y que deberían estar en consonancia con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, Agencia de las Naciones Unidas, que aseguran la interoperabilidad y conformidad de los documentos de viaje y sus controles.

Vista la situación descripta, RENAPER manifestó que todos los pasaportes emitidos se consideran fidedignos y válidos debido a la conformidad del resto de medidas de seguridad con las que cuenta nuestro documento de viaje, y se encuentra a disposición para certificar los documentos que fueran consultados oportunamente o realizar la reposición sin cargo, atendiendo toda emergencias con la mayor celeridad a su alcance.

Asimismo, cursaron una nota en relación a los representantes de ICAO en Montreal, Canadá, a fin de evaluar el posible tratamiento o la correcta validación para estos pasaportes teniendo en consideración la consistencia del resto de medidas de seguridad contenidas en el pasaporte argentino.