Funcionamiento de la Cabina Sanitaria en las fiestas

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Bromatología, brinda información referente al funcionamiento de la Cabina Sanitaria, de cara a la proximidad de Navidad y Año Nuevo.

Desde el área se informó que los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre la Cabina permanecerá cerrada, mientras que viernes 26 funcionará de 05:00 a 12:00 horas, y el sábado 27 en su horario habitual de 07:00 a 12:00 horas.

En tanto que para Año Nuevo, funcionará de la misma manera, miércoles 31 de diciembre y jueves 1º de enero permanecerá cerrada, viernes 2 de enero de 05:00 a 12:00 horas, y sábado 3 de enero de 07:00 a 12:00 horas.

Se recuerda a las distribuidoras, comercios mayoristas y minoristas de productos alimenticios, que se encuentra vigente la Ordenanza N° 4192/17 que establece que los transportes de sustancias alimenticias que ingresan al Partido de Olavarría, deben someterse obligatoriamente a la Inspección Técnico Sanitaria.

Este control se realiza en la mencionada cabina de Control Técnico Sanitario, ubicada en el predio de la Dirección de Bromatología, Av. Urquiza N° 5493.

El comerciante que descargue la mercadería, además, tendrá la obligación de solicitarle al transportista la documentación otorgada por el personal de Cabina Sanitaria, documentación que será sujeta a inspección por parte de los inspectores de la Dirección de Bromatología. En caso de no poseerla, el comerciante será plausible de sanciones.

Estas acciones se encuadran dentro de las normas municipales en materia sanitaria y técnica, así como también por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino).