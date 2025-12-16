El Municipio hizo entrega de indumentaria al cuerpo de banderilleros “Los Gladiadores”

En el inicio de la mañana de este martes, en un encuentro encabezado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, se llevó a cabo una entrega de indumentaria al cuerpo de banderilleros local “Los Gladiadores”, un grupo olavarriense que desde hace años se encuentra ligada fuertemente al deporte motor no sólo de nuestra ciudad, sino también del ámbito zonal y regional.

La actividad se concretó en el Salón Blanco del Palacio Municipal, donde se hicieron presentes referentes de la entidad. El subsecretario de Deportes fue quien estuvo al frente de las palabras de bienvenida, pero también de reconocimiento a “Los Gladiadores”, a quienes agradeció además el diálogo, la vinculación y el intercambio que permitió la concreción esta articulación.

Precisamente, gracias a encuentros que se concretaron recientemente fue que se planteó la necesidad de poder contar con indumentaria que los identifique, pero también fue el ámbito de diálogo que permitirá concretar diversas acciones a futuro. Tal es así que este acompañamiento se traducirá próximamente también en una capacitación en RCP, Reanimación Cardio Pulmonar.

Vale destacar que la actividad de los banderilleros no se limita únicamente a la parte deportiva, con la señalización de cada prueba, sino también en la asistencia y cuidado de quienes son parte de la misma.

“Queremos darles las gracias, porque después de estar más de 20 años, queríamos tener algo nuestro, algo de Olavarría. Agradecer por la colaboración de desinteresados, además un orgullo, para nosotros es un orgullo decir somos de la Olavarría”, agradecieron desde “Los Gladiadores”.