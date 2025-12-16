Hospital Municipal: Cambios en los días de prioridad para la solicitud de turnos

El Municipio de Olavarría informa que con motivo de los feriados nacionales por las fiestas de fin de año se modificará los días de atención prioritaria para la solicitud de turnos de atención en el Hospital “Doctor Héctor Cura”. La medida tiene por objetivo que todas las personas puedan acceder a dicho trámite, tanto de manera presencial como en WhatsApp.

Vale recordar que desde hace ya varios meses se encuentra en vigencia un sistema que reorganizó el otorgamiento de turnos, para acortar tiempos de espera y brindar un mejor acceso. En ese marco, fue que se resolvió que afiliados de PAMI tengan prioridad de atención los días miércoles, jueves y viernes.

Sin embargo, debido a las fiestas de fin de año, varias de esa jornadas se verán alcanzadas por feriados nacionales y jornadas de asueto municipal administrativo. Es por ello que desde el Consejo de Administrativo Salud se resolvió que los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre se va a atender a toda la población para solicitud de turnos, tanto presencial como WhatsApp, inclusive afiliados a PAMI.

En ambas modalidades será en el horario de 7 a 15 horas. Se recuerda que la línea de WhatsApp es a través del número 2284 229029.