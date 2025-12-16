Oscar Gualberto Pascua  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de Diciembre de 2025 a los 82 años de edad.Su esposa: Lidia. Sus hijos: Cecilia y Pablo. Su hija política: Mariana. Sus nietos: Tadeo, Nina, Lara, Malena y Lucía. Su hermana: Tota Pascua. Sus sobrinas y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «E «. Finaliza Martes 16/12 a las 21:00 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: Miércoles 17/12 a las 12:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Microcentro

Lugar de nacimiento: HinojoActividad que desarrollaba: Odontólogo