Agobiado por las deudas un soldado se suicidó mientras custodiaba la Residencia Presidencial de Olivos

El joven de 21 años fue hallado sin vida en uno de los puestos internos.

(NA) – Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei, y la Justicia investiga si el hecho se trató de un suicidio.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar, al tiempo que luego del hallazgo se activaron de inmediato los protocolos y los servicios constataron el deceso.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado llevará adelante la investigación.

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”, consignaron las fuentes, las cuales agregaron: «Tenía deudas».

Custodios de la Quinta, el jefe de la seguridad residencial y personal de la DUOF San Isidro trabajaban en la escena del hecho, mientras que indicaron: «Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza».

A su vez, trascendió que Gómez redactó una carta en la que manifestaba que tenía una deuda de $2 millones con varios bancos.