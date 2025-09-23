Georgalos activa el modo helado

Hay sabores que nos acompañan desde siempre. Sabores que se disfrutan en familia, que despiertan recuerdos y que también invitan a descubrir cosas nuevas. Hoy, esos clásicos que marcaron generaciones dan un paso más: Georgalos lanza su primera línea de helados.

De la mano de Mantecol, Palitos de la Selva, Flynn Paff, Toddy y Full Maní, las golosinas favoritas de los argentinos se transforman en una experiencia fresca, divertida y sorprendente. Las marcas favoritas de los argentinos, ahora en MODO HELADO.

La propuesta incluye desde potes cremosos y postres familiares hasta paletas y bombones helados, cada uno con la esencia que los hace únicos. La magia está en que cada sabor respeta fielmente su versión original: un Palito de la Selva helado tiene la misma impronta que el caramelo que todos conocemos; un Flynn Paff helado remite al recuerdo inconfundible de la infancia.

“Este lanzamiento es mucho más que un producto nuevo: es un puente entre las golosinas favoritas y la innovación. Queremos que nuestros consumidores redescubran las marcas que aman, en un formato que los sorprenda y los acompañe en nuevos momentos de disfrute”, afirmó Gustavo Giménez, director de marketing de Georgalos.

Con esta apuesta, Georgalos busca llevar el disfrute un paso más allá: helados que se encuentran en kioscos, supermercados y tiendas de cercanía en todo el país, listos para compartir, regalarse un gusto o simplemente revivir lo de siempre… pero en una versión inesperada.

Lo mejor de lo clásico, ahora más fresco que nunca. Georgalos Helados ya es un hecho.

