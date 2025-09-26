Instalaron cartelería y dispositivos de información turística en Loma Negra

El Municipio de Olavarría, a través de un trabajo articulado entre la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección de Diseño e Imagen Institucional y la Delegación Municipal de Loma Negra, llevó a cabo en las últimas horas la instalación de cartelería y dispositivos de información turística en dicha localidad.

Los trabajos se dan en el marco de una labor sostenida en la restauración de la señalética turística y puesta en valor de atractivos y sitios de interés turístico, como ya se fue dando en las localidades de Sierras Bayas y Sierra Chica.

En este sentido, se continuó con la puesta de mapas en la Plaza Libertad y mirador con mapa en el Cerro Fortabat, una de las reservas naturales con las que cuenta el partido de Olavarría.

La señalética turística tiene por objetivo resolver, mediante un lenguaje claro y preciso, los problemas de información y orientación de los visitantes. La señalización constituye una forma de guía para el individuo y brinda la información requerida en forma instantánea y universal.

Cabe destacar que el diseño contiene señalética con un código QR que direcciona a una plataforma con información ampliada, complementando con los circuitos y mapas GIS (Sistema de Información Geográfica) que orientan en forma digital.

Asimismo se colocó un mirador desde donde se observa y orienta dicho mapa.

De esta manera, el Municipio de Olavarría continúa con el objetivo de recuperar y seguir poniendo en valor distintos puntos del Partido desde una mirada integral para que sea aprovechada por toda la comunidad.