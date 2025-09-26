El Municipio de Olavarría organiza la primera edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”

En el marco del 12º Aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, desde el Municipio de Olavarría se organiza la primera edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”, un evento que reunirá en esta oportunidad autos antiguos, clásicos y antiguos de competición.



Se realizará el día 18 de octubre con punto de encuentro en Museo Municipal Hermanos Emiliozzi a las 15:30 horas, para salir puntual a las 16 horas.



“La Vuelta de los Gringos Emiliozzi” tendrá un recorrido encabezado por la “Galera”, por calles de la ciudad, iniciándose en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. Del Valle, Cerrito, Riobamba, Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi para culminar en el Autódromo Hermanos Emiliozzi.



La inscripción es gratuita. Cada participante deberá completar el formulario de inscripción con datos personales y del vehículo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el domingo 12 de octubre. Link de inscripción



Los requisitos para participar se detallan a continuación: ser mayor de 18 años y contar con licencia de conducir vigente, presentar documentación del vehículo, el vehículo debe estar en condiciones mecánicas y de seguridad para circular.

Un poco de historia



Las carreras a comienzo de los años 50’ comenzaron a llevar el nombre de “Vuelta”, y se desarrollaban en rutas abiertas uniendo pueblos y ciudades.



El club organizador determinaba un circuito de tierra o de asfalto, a veces mixtos, y se corría la “Vuelta” con puntaje para el campeonato del Turismo Carretera. Allí pilotos y copilotos se lanzaban con sus bólidos por esos largos caminos dispuestos a competir y consagrarse, ante la mirada de miles de vecinos aficionados al deporte motor.

Conocé la historia de los Emiliozzi en una entrevista con Omar Rosini, el cuidador de La Galera

Así surgen la “Vuelta de Olavarría”, la “Vuelta de Rojas”, Vuelta de Pergamino”, “Vuelta de Necochea” y muchas más.



Los hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi formaron parte de ese automovilismo, ganaron “Vueltas”, Grandes Premios y Campeonatos, pero por sobre todo esto llevaron la impronta de nuestra ciudad de Olavarria, a través de esas “Vueltas”, por todos los caminos de la patria.