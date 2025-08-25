Licitación Pública: Locación y mantenimiento de equipamiento de anestesia del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura»

Licitación Pública 23/25 del Municipio de Olavarría:

Asunto: Licitación Pública 23/25

Organismo: Municipalidad de Olavarría – Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud.

Objeto: Locación y mantenimiento de equipamiento de anestesia del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

Presupuesto Oficial: $ 963.600.000,00

Valor del Pliego: $ 340.758,00

Fechas Importantes:

  • Fecha límite para adquirir el pliego: Lunes, 8 de septiembre de 2025, hasta las 13:00 hs.
  • Fecha de apertura de sobres: Miércoles, 10 de septiembre de 2025, a las 10:00 hs.

Lugar de Entrega de Sobres y Apertura:

  • Lugar: Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura.
  • Dirección para entrega: Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud, Dirección de Presupuestos y Compras (en el Hospital), calle Rufino Fal y Vte. López, Olavarría.
  • Plazo de entrega: Hasta las 10:00 hs. del miércoles 10 de septiembre de 2025.

Consulta del Pliego:

  • El pliego de bases y condiciones se puede consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web oficial del municipio: www.olavarria.gov.ar.
