Licitación Pública: Locación y mantenimiento de equipamiento de anestesia del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura»
Licitación Pública 23/25 del Municipio de Olavarría:
Asunto: Licitación Pública 23/25
Organismo: Municipalidad de Olavarría – Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud.
Objeto: Locación y mantenimiento de equipamiento de anestesia del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».
Presupuesto Oficial: $ 963.600.000,00
Valor del Pliego: $ 340.758,00
Fechas Importantes:
- Fecha límite para adquirir el pliego: Lunes, 8 de septiembre de 2025, hasta las 13:00 hs.
- Fecha de apertura de sobres: Miércoles, 10 de septiembre de 2025, a las 10:00 hs.
Lugar de Entrega de Sobres y Apertura:
- Lugar: Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura.
- Dirección para entrega: Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud, Dirección de Presupuestos y Compras (en el Hospital), calle Rufino Fal y Vte. López, Olavarría.
- Plazo de entrega: Hasta las 10:00 hs. del miércoles 10 de septiembre de 2025.
Consulta del Pliego:
- El pliego de bases y condiciones se puede consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web oficial del municipio: www.olavarria.gov.ar.