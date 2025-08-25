Sierras Bayas: violento vuelco tras un choque por alcance

Un violento vuelco se produjo tras una colisión en la mañana de este lunes en Ruta 226 entre el acceso a Sierras Bayas y la rotonda de Ruta 51 frente a la cantera.

El siniestro se produjo tras una colisión por alcance entre una camioneta Ford Ranger y una camioneta Citroën Berlingo, oriunda de la ciudad de Tandil, la cual culminó volcando sobre la banquina tras dar varios tumbos.

El conductor de este último vehículo, un joven, resultó ileso. Fue atendido en el lugar por personal médico del Hospital Municipal de Olavarría. Intervino personal policial de la subcomisaría de Sierras Bayas y personal de bomberos del destacamento de Sierras Bayas.

Afortunadamente, la víctima pudo salir por sus propios medios del vehículo. Trabaja también personal del peaje.

El tránsito no se vio interrumpido, solo disminuido por prevención para los trabajos de emergencia.