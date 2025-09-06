Llega un nuevo encuentro de “Milonga La Bicente”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Escuela Municipal de Danzas, impulsa el ciclo “Milonga La Bicente” que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todas aquellas personas apasionados del tango.



El domingo 28 de septiembre, de 18 a 21 horas, se realizará el cuarto encuentro de la “Milonga La Bicente” en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito).



Se convoca a todos los que quieran participar de estas nochecitas de milonga, a que se sumen a acompañar y disfrutar del tango.



La actividad es con entrada es libre y gratuita. Se puede llevar equipo de mate y se recuerda que no se puede ingresar con alcohol al espacio.



Cabe aclarar se trata de una jornada reprogramada que inicialmente estaba prevista para el domingo 14 de septiembre, y que pasa para el último domingo del mes.