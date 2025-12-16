Maximiliano Wesner participó de un emotivo acto de firma de 63 escrituras sociales

En la tarde de este martes el intendente Maximiliano Wesner participó de un nuevo acto de firma de 63 familias escrituras sociales, que permitirá beneficiar a más familias olavarrienses, que durante años esperaron este momento tan significativo.

La firma tuvo lugar en el Salón Rivadavia y fue organizada por el Municipio de Olavarría, de manera conjunta con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

En dicha oportunidad se firmaron 63 escrituras, de las cuales 61 corresponden a regularización y 2 a consolidación de dominio. El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, junto al director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez y la escribana María Laura Lucas.

“Gracias por hacerse presentes, por acompañarnos y encontrarnos en esto que para nosotros, como siempre decimos con Juan (Sánchez), debe ser de de los actos más dignos porque sabemos del esfuerzo, del tiempo, del compromiso, del encuentro familiar que hay detrás de cada expediente”, dijo el intendente Wesner.

En el marco de un emotivo acto, Maximiliano Wesner expresó que son “63 familias de distintos barrios y localidades que hacen a nuestra comunidad, y que van a garantizar y a resguardar ese bien tan preciado que sin lugar a dudas es el bien que van a dejar a posteridad, a generaciones futuras. Por eso, les agradezco la paciencia, pero también la tenacidad y la constancia para poder concretar entre todos este expediente, esta firma y esta futura escrituración que les da seguridad jurídica, pero no solamente al inmueble, le da garantía y le da permanencia a la tradición familiar, porque cuando hablamos de construcción colectiva tiene que ver con eso, con que la familia es parte de esto y ustedes son los protagonistas”.

En este sentido, el Intendente destacó la entrega de 250 lotes y la implementación de los Programas de Lotes con Servicio en las localidades de Colonia Hinojo, Sierras Bayas, Villa Alfredo Fortabat y Sierra Chica para “vecinos que nacieron ahí y ya no están puedan volver o para quienes viven ahí y no tienen casa aún puedan desarrollarse en la localidad y esto que decimos de generar identidad, de generar arraigo y que puedan estar cerca de sus seres queridos”.

Finalmente cabe destacar que durante la gestión del intendente Maximiliano Wesner se han entregado un total de 2.500 escrituras sociales, en el marco de un trabajo articulado entre Municipio y Provincia.

Por consultas o información acercarse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, en el Palacio San Martín (Rivadavia N° 2861), o comunicarse al Tel 440442 int. 1750.