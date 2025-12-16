Tandil: Un perro asesinó a una mujer dentro de una casa

Fuente: ABCHOY

En Tandil la investigación por la muerte de una mujer hallada sin vida en una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 100 tuvo un giro decisivo tras conocerse el resultado de la autopsia, que determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia del ataque de un animal.

Los colegas del portal ABCHOY informaron que según el parte oficial emitido por la Policía, el hecho fue descubierto en la mañana del lunes, cuando personal policial tomó conocimiento de la posible presencia de una persona fallecida en el interior de un domicilio de esa arteria céntrica.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el deceso de Andrea Fabiana Martín, de 57 años de edad, quien presentaba signos evidentes de una muerte violenta.

De acuerdo a lo informado, a simple vista el cuerpo presentaba hundimiento craneal, abundante sangre en el sector y lesiones compatibles con un ataque animal. Junto al cuerpo se encontraba un perro de raza Pitbull, por lo que de inmediato se dispuso la preservación de la escena y se convocó a personal de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

En horas del mediodía, y a partir de diversas declaraciones testimoniales recabadas en el marco de la investigación, se procedió a la aprehensión de un hombre de 37 años, conforme a lo establecido en el artículo 153 inciso 3° del Código Procesal Penal, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanzaba en el esclarecimiento del hecho.

Posteriormente, la operación de autopsia arrojó resultados concluyentes. El informe forense indicó como causa inmediata de muerte un shock hipovolémico, y como causa mediata la destrucción del paquete vasculonervioso del cuello y de la vía aérea superior, lesiones producidas por el ataque del animal.

Con estos elementos, la causa continúa su curso judicial bajo la carátula de “Averiguación Causales de Muerte”, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.