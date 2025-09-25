Mercado Bonaerense: Nueva convocatoria a productores

Personas interesadas pueden pre inscribirse a través de un formulario online. La convocatoria es llevada a cabo desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

El Municipio de Olavarría informa que desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, se realiza una nueva convocatoria a pequeños productores y elaboradores de alimentos para incorporarse al programa “Mercados Bonaerenses”.

La personas interesadas deberán completar el siguiente formulario al que se accede haciendo clic aquí. Desde el área se detalló que se trata de una instancia de pre-inscripción que, una vez cerrada esta etapa, la Coordinación de Economía Popular se pondrá en contacto para realizar una visita y confirmar la participación.

Los rubros que podrán inscribirse son: frutas y verduras, miel, dulces y mermeladas, conservas, semillas, chocolates, bebidas, quesos, panificados, huevos, plantas y plantines, condimentos, alfajores, infusiones, productos agroecológicos, bioinsumos, pastas, cereales, productos sin TACC.

El Programa “Mercados Bonaerenses” tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos, que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; como así también fomentar la producción y el consumo de “Alimentos Bonaerenses” a través de la asistencia, formalización y capacitación a productores, comercializadores y municipios, para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos fijas o itinerantes