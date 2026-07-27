Miguel Lázaro ya está en Olavarría

Durante la madrugada de este lunes, Miguel Ángel Lázaro regresó a Olavarría, acompañado por una comitiva del Municipio que viajó especialmente a la provincia de Misiones para concretar su traslado.

El operativo estuvo integrado por choferes y un enfermero, quienes asistieron y acompañaron al vecino olavarriense durante el viaje de regreso.

Una vez en la ciudad, Lázaro fue evaluado por profesionales del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, donde se constató que se encuentra en buenas condiciones de salud.

El regreso de Miguel pone fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y a buena parte de la comunidad, luego de que se perdiera contacto con él durante un viaje hacia el norte del país. Su aparición con vida en Foz de Iguazú, Brasil, movilizó a distintos organismos para coordinar su retorno a Olavarría.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que Miguel quedó solo durante ese viaje. La causa, a cargo de la fiscal Paula Serrano, de la UFI N° 4 de Olavarría, está caratulada como «abandono de personas».