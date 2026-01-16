Obras en distintos barrios: mejoran calles y desagües para evitar anegamientos y facilitar el tránsito

El Municipio avanza con una serie de obras de mejoramiento urbano en distintos sectores de Olavarría, con el foco puesto en optimizar la transitabilidad de las calles y mejorar la evacuación del agua en zonas donde históricamente se registraban complicaciones durante los días de lluvia.

Durante la jornada del jueves, con equipamiento municipal, se trabajó sobre el canal de la calle 173, en el tramo comprendido entre San Martín y avenida Colón, donde se realizaron tareas de reconformación de cuneta. El objetivo fue desobstruir el curso de agua y evitar desbordes que generaban inconvenientes en períodos de precipitaciones intensas.

En tanto, durante la mañana de este viernes continuaron los trabajos de mantenimiento de calles en el barrio AOMA, en el marco de un abordaje integral que incluye la obra de construcción de cordón cuneta en ese sector de la ciudad.

Intervenciones similares se llevaron adelante en Villa Aurora, puntualmente en la intersección de San Martín y Las Orquídeas, y en el barrio Pickelado, sobre avenida Márquez y avenida Del Valle, con el objetivo de mejorar el estado de las calles internas y garantizar una circulación más segura.

Además, a lo largo de la semana se ejecutaron tareas de mantenimiento en la colectora de la avenida Eva Perón, entre avenida Colón y avenida Sarmiento, completando un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura vial y el escurrimiento del agua en distintos puntos de la ciudad.