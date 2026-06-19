Olavarría conmemora el Día de la Bandera en el Regimiento

Este sábado 20 de junio, a partir de las 14:00 horas, se realizará el acto oficial por el 206º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lanceros General Paz”.

El evento, organizado por el Municipio junto a autoridades educativas y militares, incluirá la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de estudiantes de cuarto año de nivel primario y adultos de más de 30 instituciones del partido. Esta instancia se define como un «símbolo de pertenencia y unión del pueblo argentino».

El programa iniciará con una invocación religiosa y palabras de la Asociación Cultural Belgraniana. Asimismo, la agrupación «La Mensajera Olavarriense» realizará una suelta de palomas. El cierre estará a cargo del intendente Maximiliano Wesner, seguido por un desfile de los alumnos y el reparto de chocolate con tortas fritas para los asistentes.

Promesa de Lealtad a la Bandera

Formarán parte de esta instancia los siguientes establecimientos educativos: EP N°1, EP N°2, EP Nº4, EP N° 8, EP N° 11, EP Nº 17, EP N° 18, EP N° 20, EP N° 21, EP N°24, EP N° 58, EP N° 59, EP N° 60, EP N° 81; Escuelas Primarias de Adultos N° 707 y N° 715, CEA Nº 707, Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) Nº 451 y Nº 453; Instituto de Enseñanza Oral (IDEO), Colegio San Antonio de Padua, Colegio Nuevas Lenguas, Instituto Privado José Manuel Estrada, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Santa Teresa, Colegio Privado Libertas, Colegio San Antonio De Padua, Centro Educativo Alfa y Omega, Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), Instituto Nuestra Señora De Fátima, Instituto Nuestra Señora Del Rosario, Instituto Monseñor Cáneva y Escuela Mariano Moreno.