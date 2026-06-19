Feria de la Minga: el trabajo artesanal olavarriense se hace presente en la Plaza Central por el Día del Padre

En el marco de la celebración del Día del Padre, los emprendedores y artesanos de La Minga regresan a su tradicional espacio en la Plaza Central de Olavarría.

Todo se desarrolla sobre la calle Vicente López, consolidando una presencia que ya lleva 17 años de historia en la comunidad.

La feria representa mucho más que un espacio de ventas; es una muestra del «saber hacer» de manos olavarrienses.

Según destacaron desde la organización, cada producto está pensado para ofrecer a los vecinos una compra única que pone en valor la economía social. El objetivo es garantizar un precio justo y visibilizar el trabajo genuino de grupos familiares que, con esfuerzo diario, buscan dignificar su labor y apostar al crecimiento productivo.

Quienes se acerquen a la Plaza del Centro podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas que incluyen:

Artesanías clásicas: macramé, cestería, cerámica y cuadros.

macramé, cestería, cerámica y cuadros. Decoración y bienestar: velas, fanales y sahumerios.

velas, fanales y sahumerios. Diseño y tecnología: agendas con diseños exclusivos y creaciones en 3D.

agendas con diseños exclusivos y creaciones en 3D. Moda y accesorios: ropa deportiva, así como bijouterie para niños, jóvenes y adultos.

ropa deportiva, así como bijouterie para niños, jóvenes y adultos. Naturaleza: plantas de interior y exterior.

plantas de interior y exterior.

Detrás de cada puesto hay una historia de vida y el aporte concreto a la dinámica económica de las familias locales. Por ello, se invita a toda la comunidad a acompañar y apoyar este emprendimiento local.

La feria permanecerá abierta durante ambas jornadas en el horario de 9:00 a 20:00 horas.